Das verriet der 30-Jährige jetzt der australischen Ausgabe von The Daily Telegraph: "Nicole wollte, dass wir eine Art Beziehung entwickeln, genau wie es unsere Charaktere taten." In dem Film fährt Miles' Rolle Jason Beccas (gespielt von Nicole) vierjährigen Sohn um und tötet ihn dabei. In Interaktion mit der trauernden Mutter arbeitet der junge Todesfahrer seine Schuld auf. Wie auf der Leinwand bei den Figuren seien die Gespräche zwischen den Schauspielern im Laufe der Dreharbeiten immer intensiver geworden. "Am Anfang hat sie überhaupt nicht mit mir geredet, während unserer ersten gemeinsamen Szene wurde es etwas mehr und am Ende haben wir auch zwischendurch gesprochen", beschrieb der frisch vermählte Miles die Zusammenarbeit.