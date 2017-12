Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Hotelerbin aktuell extrem liebevolle Sätze für ihr neues Familienmitglied – und postete diese Worte zusammen mit einem Throwback-Pic von sich und Nicky im Kindesalter auf dem Schoß von Santa Claus: "Ich fühle mich wie ein Kind am Weihnachtsmorgen! Ich bin so stolz, erneut Tante geworden zu sein! Sie ist so ein wunderschöner kleiner Engel! Willkommen auf der Welt Teddy Rothschild!"