Doch kein einsames Fest! Zwischen Brad Pitt (54) und Noch-Ehefrau Angelina Jolie (42) soll es ordentlich krachen. Am Fest der Liebe darf Brad seinen Nachwuchs angeblich nur vier Stunden lang sehen, dabei ist ihm dieser Zeitraum besonders wichtig. "Die Feiertage machen Brad ganz sentimental wegen seiner Familie, aber vor allem wegen der Kinder", berichtet ein Radar Online-Insider. Angelina soll nachgegeben haben, weshalb es in wenigen Tagen zur Familienreunion kommen wird. Laut der Quelle werden sich Brangelina nach der Trennung zum ersten Mal in einem Raum aufhalten – zum Wohle von Maddox (16) und seinen jüngeren Geschwistern.