Ist Dwayne "The Rock" Johnson (45) ein guter Kollege? Bei Dreharbeiten sorgt der ehemalige Wrestler gern mal für einen Lacher und prankt seine Co-Stars. Doch es gab auch schon mal mächtig Ärger mit den Jungs von Fast & Furious. Bei der "Jumanji"-Premiere in Berlin hat Promiflash sich mal umgehört und Nick Jonas (25) weiß nur Gutes zu berichten: "Ich war ein bisschen eingeschüchtert an meinem ersten Tag am Set. Aber sie waren so gut darin, Leute willkommen zu heißen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen."