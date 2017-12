Jetzt macht auch die Familie Druck! Schon seit Langem halten sich hartnäckig die Gerüchte um Kylie Jenners (20) Schwangerschaft. Im Gegensatz zu ihrer großen Schwester Khloe Kardashian (33), die vor Kurzem endlich offiziell bekannt gab, dass sie ein Baby erwartet, hält sich die Jüngste des berühmten Klans mit einer öffentlichen Bestätigung zurück. Doch jetzt soll sich auch die dritte Kardashian-Schwester in freudiger Erwartung in die Diskussion einmischen: Kim (37) möchte nicht, dass Kylies Schwangerschaftsnews ihrem dritten Kind die Schau stehlen!

Bereits Anfang Januar soll das Baby von Kim und ihrem Mann Kanye West (40) mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt erblicken. Die Aufmerksamkeit für diesen speziellen Moment will die 37-Jährige offenbar nicht teilen – auch nicht mit ihrer Schwester. "Alle sind sich sicher, dass Kim so erpicht darauf ist, dass Kylie die Neuigkeiten endlich bekannt gibt, damit sie nicht die Ankunft ihres Babys überschatten", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Doch die kleine Schwester wolle noch warten, bis sie mit dem werdenden Vater Travis Scott (25) ein Fotoshooting machen könne. Der ist wegen seiner Tour aber derzeit nicht in der Nähe.