Traumjob Royal-Nanny? Wohl eher nicht. Die Kindermädchen der schwedischen Königskinder müssen viele Entbehrungen auf sich nehmen, wie die Bunte berichtet. So dürfen sie keinen Social-Media-Account haben, müssen immer auf Abruf bereitstehen und werden dazu auch noch schlecht bezahlt. Dass das Hüten von Prinzessin Estelle (5) und Co. also ein wahrer Traum hinter Palastmauern ist, kann wohl als Mythos abgetan werden.