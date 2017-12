Achtung, Romantikalarm zu Xmas! Diese beiden Love Island-Paare sind pünktlich zur Weihnachtszeit so richtig im Backfieber: Während Stephanie Schmitz und Julian Evangelos fleißig am Plätzchenausstechen sind, verausgaben auch Elena Miras und Mike Heiter sich gemeinsam in der Küche. Beide Couples geben ihren Followern via Instagram-Story fleißig Keks-Updates. Fragt sich nur, welches Pärchen das Back-Battle auch gewinnt!