"Meine Mama ist ja Polin und deshalb feiern wir sehr traditionell mit zwölf Gängen am 24. Dezember. Das machen wir jedes Jahr. Genauso, wie man es traditionell in Polen macht" , erzählte Nilam im Promiflash -Interview. Zur polnischen Tradition gehört auch, dass kein Fleisch gegessen wird und dass ein zusätzliches Gedeck hingelegt wird. "Falls einer zusätzlich kommt, ist diese Person immer herzlich eingeladen", erklärte die 28-Jährige bei der Douglas Charity-Aktion "Schenken mit Herz" für die Organisation DKMS LIFE.

Eine Sache stellt die Halbpolin an der kalten und gemütlichen Jahreszeit jedoch vor große Herausforderungen: die Süßigkeiten! "Ich finde, Weihnachten ist wirklich immer die schlimmste Zeit für so etwas, weil man wirklich immer Lust auf alles bekommt. Mir fällt auch wenig ein, was ich nicht mag." Und trotzdem müsse man sich immer noch zusammennehmen, deshalb sei es eine harte Zeit. Geht es euch auch so wie Nilam? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!