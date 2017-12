In einem Video auf Kims Webseite tauscht sich das Oma-Enkelin-Gespann über seine Erfahrungen aus und amüsiert sich prächtig. Die Mutter von Kardashian-"Momager" Kris Jenner (62) ließ sich kurzerhand von ihrer ersten großen Highschool-Liebe, mit der sie immerhin vier Jahre zusammen war, im Alter von zarten 18 Jahren den Ring anstecken. Die Hochzeitsglocken hatten quasi noch gar nicht aufgehört zu läuten, da war es schon vorbei: Nur zwei Monate hielt das Glück. "Ich dachte mir: 'Wisst ihr was? Das macht gar nicht mal so viel Spaß!'", berichtet die 83-Jährige. "Wenn du erst mal verheiratet bist, wird dir klar: 'Was habe ich getan?' Also versuchst du es einen Monat oder so durchzuziehen, aber kannst es einfach nicht. Du denkst dir: 'Ich sollte seine Zeit nicht verschwenden!'" Kim kann da nur zustimmen. Der Keeping up with the Kardashians-Star lacht: "Ja! Ich habe es genau so empfunden!" Sie hätte schon während der Flitterwochen gewusst, dass die Beziehung zum Scheitern verurteilt war.