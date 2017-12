Am 8. Februar 2018 kommt der dritte Shades of Grey-Teil in die Kinos. Ob die deutschen Promis sich schon auf die Sex-Abenteuer in "Fifty Shades of Grey 3 - Befreite Lust" freuen? Im Promiflash-Interview hat Ex-Bachelor Sebastian Pannek (31) eine klare Meinung zu der verruchten Story: "Also Clea ist, glaube ich, kein ‘Shades of Grey’-Fan und ich hab auch noch keinen Teil davon gesehen." Der Rosenkavalier glaubt aber zu wissen, warum die Filmreihe trotzdem so gut ankommt: "Vielleicht werden da auch einfach ein paar geheime Fantasien von den Frauen auf die Leinwand gebracht, das kann natürlich sein."