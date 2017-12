Fast acht Jahre ist es her, als Aria, Spencer, Emily, Hanna und Alison als Pretty Little Liars das erste Mal über die Mattscheiben flimmerten. Sieben Staffeln lang haben die fünf Freundinnen gegen das Mysterium A angekämpft. Seit Juni ist endgültig Schluss mit Liebe, Lügen und Intrigen. Noch trauriger über das Serien-Ende als die Fans sind die Schauspielerinnen selbst! Auch ein halbes Jahr nach dem Aus vermisst die Emily-Fields-Darstellerin Shay Mitchell (30) die Show – bis auf eine Sache!

Seit der allerersten Folge stand Shay als sportliche Emily für "Pretty Little Liars" vor der Kamera. Umso tränenreicher war der Abschied von ihrer Rolle. Daran hat sich auch sechs Monate nach Ausstrahlung der letzten Episode nichts geändert, wie die Kanadierin auf Twitter preisgibt. In einem zweiten Tweet revidiert sie ihre Aussage dann allerdings: "Ich vermisse alles – außer das durch die Wälder Rennen mitten in der Nacht" , schreibt sie scherzhaft. Hintergrund der Nachricht: In der Mystery-Crime-Serie kam es hin und wieder vor, dass die fünf Mädels unter anderem von einer unbekannten Person namens A durch die Dunkelheit gejagt wurden.

Für alle "Pretty Little Liars"-Liebhaber gibt es allerdings einen kleinen Funken Hoffnung – zumindest was Shays Rückkehr ins TV betrifft. Die Hollywood-Schönheit hat nämlich eine Hauptrolle in der neuen Thriller-Serie "You" ergattert. Die Fashionista übernimmt den Charakter der reichen und intriganten Peach Sainger. Und auch Gossip Girls-Fans kommen auf ihre Kosten, denn Penn Badgley (31) verkörpert die männliche Hauptrolle. Wann "You" in Deutschland startet, ist allerdings noch unklar.