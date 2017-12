Kann ihre Nachfolgerin Victoria Swarovski (24) das toppen? In den vergangenen sieben Jahren sorgte Sylvie Meis (39) als Gastgeberin von Let's Dance für ein echtes Fashion-Feuerwerk. Woche für Woche staunten die Zuschauer über die extravaganten Styles der Moderatorin. Nach ihrem Tanzshow-Aus schwelgt die Holländerin im Promiflash-Interview nun in Mode-Erinnerungen und erklärt, welches Kleid bis heute ihr Favorit ist: "Ich glaube, das Hammerkleid, das ich in der letzten Staffel im Finale anhatte. Das war einfach eine kleine Bombe!"