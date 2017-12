Da zeigt einer seinen weichen Kern! Christian Bale (43) verkörperte im Laufe seiner Schauspielkarriere bereits häufiger markante Charaktere – vom magersüchtigen Psychopathen in "The Machinist" bis hin zum aufgedunsenen Trickbetrüger in "American Hustle". Seiner Familie präsentiert sich das Hollywood-Chamäleon mehr von seiner sanften Seite: Nun fand er wieder liebevolle Worte für seine Frau!