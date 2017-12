Sarah (26) und Dominic Harrison (26) gönnen sich eine Immobilie! Im November haben sich die Turteltauben das Jawort gegeben und kurz danach kam ihre kleine Maus Mia Rose zur Welt. Ihre süße Prinzessin ist auch der Grund für Sarah und Domis nächsten großen Schritt: Sie haben eine Wohnung gekauft. Team Harrison teilte einen Clip auf YouTube und pries megastolz sein neues Apartment an, das sie untervermieten werden: "Vor einigen Monaten haben wir uns einige Immobilien angeschaut, weil Familie Harrison Geld anlegen wollte und da haben wir gedacht, in eine Immobilie ist es am besten investiert. Und Tatsache, wir haben etwas richtig, richtig, richtig, richtig Geiles gefunden und das haben wir gekauft und diese Wohnung ist heute fertig."