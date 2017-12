Sie hat ihren Traummann gefunden! Seit fast zwei Jahren schwebt Kaley Cuoco (32) mit Karl Cook auf Wolke sieben. An ihrem Geburtstag im November sorgte der Profi-Reiter für die Überraschung: Er machte seiner Liebsten einen Antrag ! Nur knapp drei Wochen später revanchierte sich der The Big Bang Theory -Star: Zu seinem Ehrentag machte Kaley ihrem Karl eine romantische Liebeserklärung!

"Herzlichen Glückwunsch zu meiner perfekten besseren Hälfte", kommentierte Kaley einen Instagram-Schnappschuss, der die beiden Turteltauben in ihrem Disneyland-Urlaub zeigt. Aber damit waren die süßen Worte an ihren Schatz noch nicht beendet. "Es gibt einen Grund, warum du an Weihnachten geboren worden bist. Du bist ein Geschenk – heute und an jedem anderen Tag", schwärmte die Blondine.