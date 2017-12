Mit diesem Anblick dürfte so mancher Fan-Weihnachtswunsch in Erfüllung gegangen sein! Musiker Robbie Williams (43) ist dafür bekannt, kein Blatt vor seinen Mund und am liebsten keine Klamotten an seinem Körper zu tragen. Erst kürzlich zog der Brite für die Vermarktung seiner Biografie "Reveal" auch körperlich völlig blank. Jetzt lässt er seinen Anhängern sexy Xmas-Grüße da!

Instagram / robbiewilliams Robbie Williams

Anzeige

"Fröhliche Weihnachten alle miteinander", wünscht der 43-Jährige seinen Followern in seinem neuen Post auf Instagram. Mit seinem Schnappschuss dürfte er seinen Bewunderern tatsächlich einen munteren Start in den ersten Weihnachtstag bereitet haben: Auf seinem Foto trägt der Weihnachtsenthusiast nichts als sein Adamskostüm. "Wer will einen Kuss unter dem Mistelzweig?", stichelt der grinsende Hobby-Nackedei weiter und löst damit eine regelrechte Knutscheuphorie aus: Mehr als 2.685 Kommentare und unzählige Herzen kann seine festliche Nacktshow verbuchen.

Instagram / robbiewilliams Robbie Williams, Musiker

Anzeige

Deutlich bekleideter, aber auch weniger begeistert, fieberte Robbie den Feiertagen bereits im November entgegen: In einem lustigen Elfenkostüm musste der Bussiheld feststellen, dass er sich bis zur Bescherung noch einen Monat gedulden musste. Was haltet ihr von Robbies nacktem Xmas-Gruß? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / robbiewilliams Sänger Robbie Williams

Anzeige

Was haltet ihr von Robbies nacktem Xmas-Gruß? Finde ich total lustig! Etwas unpassend... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de