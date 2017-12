Seine Fans können aufatmen. Bei der Verlobungsfeier seines Bruders Joe Jonas (28), der Game of Thrones -Star Sophie Turner (21) heiraten wird, bandelte Nick Jonas (25) mit Model Georgia Fowler (25) an und sofort wurden Liebesgerüchte laut. Mit denen räumt Nick jetzt aber höchstpersönlich auf.

Auch, wenn ihm Georgia augenscheinlich gut gefällt und er sie laut einem Insider "zwanglos datet" – er hat nicht vor, eine ernsthafte Beziehung mit ihr einzugehen. Im Interview mit People erklärte der 25-Jährige, dass er Single sei! "Es ist nicht so, dass ich nicht auch gerne die große Liebe finden würde, aber ich habe dazu im Moment einfach keine Zeit. Die Zeit, die ich habe, soll Spaß machen und locker-leicht sein, einfach nicht stressig", verriet Nick. Das erklärt, warum der Frauenschwarm anders als seine Brüder Joe und Kevin (30) nicht in festen Händen ist. Aber was nicht ist, kann trotzdem irgendwann noch werden: "Ich bin sicher, dass die Zeit kommen wird, in der ich bereit für Verantwortung und eine Beziehung bin. Aber zurzeit möchte ich einfach alles zwanglos halten."