Ist Alexandra Burke (29) bald eine verheiratete Frau? Die X Factor-Gewinnerin von 2008 sahnte mit ihrer Teilnahme an der britischen Tanzshow "Strictly Come Dancing" im Finale am Samstag zwar nicht die Trophäe ab. Doch wenige Tage später winkte wohl ein Hauptgewinn der anderen Art: Die Sängerin soll sich mit ihrem Langzeitfreund Josh Ginnelly verlobt haben, und das auch noch in Paris!