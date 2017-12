Wenn das keine warme Weihnacht ist! Vor wenigen Tagen wagten sich die Adam sucht Eva -Turteltauben Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) in ein einzigartiges Abenteuer: Gemeinsam mit Sohnemann Emil-Ocean traten sie zu einer Reise ohne Rückflugticket an. Auf Kuba feierte das Inselbaby jetzt sein allererstes Weihnachtsfest!

"Bescherung unter der Weihnachtspalme", freute sich die Starmama am ersten Feiertag in ihrem Instagram-Upload. Der sonnige Schnappschuss zeigt die gebräunten Urlauber in einem Meer aus Geschenken. In ihrem luftigen Kleid strahlt nicht nur die gelockte Blondine mit der kubanischen Sonne um die Wette – auch Promipapa Peer könnte nicht glücklicher über seine erste karibische Xmas aussehen. Und doch ist wohl keiner so gut getroffen, wie der gemeinsame Fratz: Emil-Oceans ganze Aufmerksamkeit gebührt einzig den bunten Geschenktüten und Päckchen. Wie es aussieht, ist der Hosenmatz wohl ein artiger Junge gewesen!