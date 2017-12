Sam postete den Schnappschuss in seiner Instagram-Story und Brandon verewigte seine frische Liebe gleich direkt als Posting auf seinem Account. Zu sehen: die beiden Hübschen im Fahrstuhl mit ganz besonderen Nackenhörnchen. An den gemütlichen To-go-Kissen befinden sich Einhörnerkapuzen. Auf ein Liebes-Statement via Social Media müssen Fans jedoch wohl noch warten. Brandon betitelte das süße Couple-Selfie ausschließlich mit "Seltene Sichtung in London".