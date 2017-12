Ist Herzogin Kate (35) die neue beste Freundin von Meghan Markle (36)? Seit ihrer Verlobung mit Prinz Harry (33) gehören öffentliche Auftritte mit der königlichen Familie zu dem Leben der Suits-Darstellerin. Neben ihrem Bald-Schwager Prinz William (35) und ihrem Schatz steht vor allem die Duchess of Cambridge dabei immer an ihrer Seite! Doch wie verstehen sich die Damen eigentlich? Ihre Körpersprache beim Besuch der royalen Weihnachtsmesse am 25. Dezember verrät: Die beiden nähern sich einander definitiv an!