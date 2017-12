Wie der Hollywood Reporter berichtete, ist noch nicht klar, welche Ursache zum Tod von Alfie geführt habe. Liebevolle Worte fand aber sein Leinwandkollege Mark Hamill (66) auf Twitter für das Ausnahmetalent: " Alfie machte die 'Star Wars'-Szene in der Mos Eisley Cantina (eine der unvergesslichsten Szenen, in denen ich je mitgespielt habe) noch unvergesslicher. So gruselig er auch vor der Kamera war, hinter der Kamera war er lustig, nett und ein echter Gentleman. Danke, Alfie – du wirst vermisst!"

Die besagte Szene aus der vierten Episode bleibt auch für viele "Star Wars"-Fans unvergesslich. Kein Wunder also, dass Alfies Charakter in dem 2016 erschienenen Spin-Off "Rogue One: A Star Wars Story" noch einmal zu sehen war. Allerdings verkörperte den fiesen Doktor nicht mehr der 87-Jährige selbst, sondern der britische Komiker Michael Smiley. Neben Auftritten in "Der Elefantenmensch" oder "Lost Empires" sollte Alfies Rolle in "Star Wars: Eine neue Hoffnung" aber seine bekannteste bleiben.