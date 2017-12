Bleibt die Beziehung von Dominic Harrison (26) und seiner Liebsten Sarah (26) auf der Strecke? Ihre Tochter Mia Rose ist schon fast einen Monat alt und hat das Leben ihrer berühmten Eltern ganz schön auf den Kopf gestellt. Jeder Tag dreht sich um ihre kleine Prinzessin. Doch wie sieht es eigentlich mit der einstigen Zweisamkeit aus? Die Turteltauben haben in einem Video über das Thema gesprochen.

"Seitdem die Kleine auf der Welt ist, haben Sarah und ich es nicht geschafft, ein Bild zu zweit zu machen. Das wollen wir heute ändern", sagte Domi in einem YouTube-Clip. Im Netz sind fast ausnahmslos Pics der süßen Familie zu finden. Als Klein-Mia tief und fest schlummert, wollen die Netz-Stars die Gunst der Stunde für ein Selfie nutzen: "Jede Minute zählt", witzelte Sarah hektisch im Clip. Aber die Hebamme funkte in letzter Sekunde dazwischen, klingelte an der Tür und Mia Rose stand schon wieder im Mittelpunkt.