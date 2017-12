Das Weihnachtsfest bei Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) war doch eigentlich so besinnlich! Das Ex-DSDS-Couple hatte sich in diesem Jahr wieder zusammengerauft und saß als kleine Familie mit Söhnchen Alessio (2) unter der Xmas-Tanne. Doch jetzt wendet sich die junge Mama verzweifelt an ihre Fans: Sie ist völlig gestresst von einem der Präsente für den Lombardi-Fratz. Der Zweijährige hat einen Mini-Kindergarten geschenkt bekommen – und der will erst einmal zusammengebaut werden, bevor er endlich damit spielen kann! Leichter gesagt als getan, wie die 25-Jährige im Facebook-Livestream zugibt: "Ich wollte mich eigentlich nur ganz kurz melden, weil ich hier am Verzweifeln bin und nicht weiß, ob das heute noch was wird.”