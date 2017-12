"Niemand geht so richtig von uns...", schrieb der Schauspieler und Freund von Carrie, Mark Hamill (66), auf Instagram. Er postete eine Collage mit drei Bildern seiner geliebten Langzeitkollegin, mit der er über Jahre in "Star Wars" zu sehen war. Auch der Star Trek-Darsteller William Shatner (86) ist immer noch tieftraurig und bestürzt über den Verlust. Via Twitter teilte er ein Bild von sich und der Prinzessin-Leia-Darstellerin, auf dem sie sich in den Armen liegen. Ein weinendes Emoji drückte dabei all seine Gefühle aus. Schon des Öfteren war die Hollywoodgröße bei dem schottisch-amerikanischen TV-Moderator Craig Ferguson zu Gast in dessen "Late Late Show". Er twitterte, dass er für immer dankbar sein werde, so einen brillanten Menschen gekannt zu haben.