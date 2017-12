Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte das Victoria's Secret-Model einen ziemlich witzigen Moment in Form eines Kurzvideos. So filmte sich die blonde Beauty einmal von oben nach untern ab und gab damit ein ordentliches Babybumb-Update. Ihre Follower waren ganz aus dem Häuschen und schrieben: "Ich bin so aufgeregt, was aus dem Bauch dann kommt", "Heiße Mama!" oder "Ich kann es kaum erwarten, bis das Baby auf der Welt ist." waren einige der Kommentare. Erst vor Kurzem amüsierte sich der hübsche VS-Engel über ihr dickes Bäuchlein, da ihre Bikinihose nicht mehr zu sehen war.