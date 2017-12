Ein Wiedersehen mit Michael Wendler (45)! 2016 ließ der Schlagersänger seine Auswanderung in den US-Sonnenstaat Florida von Kameras begleiten. Danach war er erst mal von der Bildfläche verschwunden – bis jetzt: Der Wendler wird nächstes Jahr an einer schonungslosen Promi-TV-Show teilnehmen.

Bisher hatte der Schlagerpopstar eher weniger Glück, was TV-Shows angeht. 2014 hat er freiwillig im Dschungelcamp aufgegeben. Ein Jahr später kämpfte der Familienvater in einer Spezialversion der Sendung um den Einzug in den australischen Busch 2016. Dabei verletzte er sich schwer an seiner Hand und musste erneut aufgeben. Vielleicht läuft es beim Psycho-Experiment besser für den Wendler.