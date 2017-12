Böse Überraschung zu Weihnachten: Der Ex- The Voice Kids -Coach Sasha (45) und seine Familie mussten über die Feiertage einen herben Rückschlag verkraften – bei den Schwiegereltern des Sängers wurde eingebrochen!

Wie Sasha Bild berichtete, ist das diesjährige Fest der Liebe noch ganz besinnlich für alle Verwandten gestartet – im Elternhaus seiner Frau Julia Röntgen verbrachten sie Heiligabend. Doch als der gesamte Clan am 25. Dezember zu Julias Schwester fuhr, passierte es: "Jemand hatte das Badezimmerfenster aufgehebelt und war darüber eingestiegen", erzählte Sashas Liebste. Auf dem Radar der Einbrecher: Geld und einige Familien-Schmuckstücke, wie beispielsweise Uhren! Auch die Koffer des "If You Believe"-Interpretens seien durchwühlt worden. Julias Mutter erlitt einen schweren Schock – musste sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden! Mittlerweile gehe es ihr aber wieder besser.