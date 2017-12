Lange hatten die Produzenten darum gebuhlt, dass Daniel Craig (49) auch im 25. Teil der James Bond-Reihe den Part des Agenten übernimmt. An seiner Seite hätte auch Meghan über die Leinwand flimmern können. Wie ein Insider The Sun verriet, gehörte sie zu einer Auswahl von fünf Frauen: "In dem Moment, als ihre Beziehung zu Harry öffentlich wurde, haben sie vermutet, dass sie aus dem Rennen war und die Liste wurde auf vier reduziert." Ihr Plan, sich generell von der Schauspielerei zu entfernen und nun royale Verpflichtungen zu übernehmen, sei das Ende ihrer Hollywood-Karriere gewesen.