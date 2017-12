Die Schwarzenegger haben scheinbar Politik im Blut: Papa Arnold (70) bekleidete von 2003 bis 2011 das Gouverneurs-Amt des US-Staates Kalifornien. Und auch seine Ex-Frau Maria Shriver (62) hatte einen direkten Draht ins Weiße Haus – sie ist nämlich die Nichte des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy (✝46). Nun könnte ein weiteres Mitglied der Familie in diese Fußstapfen treten: Auch ihr gemeinsamer Sohn Patrick Schwarzenegger (24) möchte Politiker werden!

Die Stimmen vieler weiblicher Amerikaner hätte der "Kindsköpfe 2"-Darsteller bestimmt sicher: Der Frauenschwarm bandelte Ende 2014 kurzzeitig mit der Sängerin Miley Cyrus (25) an und datete danach das Beauty-Model Abby Champion. Und auch beruflich umgibt er sich gerne mit hübschen Damen: 2018 wird er an der Seite von Bella Thorne (20) in dem Liebesfilm "Midnight Sun" zu sehen sein!