Es ist wohl eine der sagenumwobensten Schwangerschaften überhaupt! Kylie Jenner (20) soll ein Kind erwarten. Während Halbschwester Khloe Kardashian (33) die Gerüchte zu ihrem Nachwuchs kürzlich bestätigte , hüllt sich die 20-jährige Vielleicht-Mama in Schweigen und zieht sich größtenteils aus der Öffentlichkeit zurück. Nicht mal auf der jährlichen Kardashian-Weihnachtskarte war die Beauty zu sehen. Genau diese Fotoreihe sorgt jetzt für weitere wilde Spekulationen unter den Fans: Hat Kylie ihr Kind etwa bereits bekommen?

Der Auslöser für diese Vermutung war besonders ein Foto, dass Kourtney Kardashian (38) an Weihnachten auf Instagram postete. Die Hälfte des Kultfamilienclans schaut darauf erfreut auf etwas zu ihrer rechten Seite. Der Betrachter des Fotos konnte aber nicht sehen, was sich dort befindet. Grund genug für die Kardashian-Verschwörungstheoretiker auf Twitter anzunehmen, dass es sich bei diesem Etwas um Kylie Jenner und ihr bereits geborenes Baby handeln könnte! Diese Theorie mag etwas weit hergeholt klingen, viele User halten die Annahme, dass der Jenner-Spross die Geburt bereits durchgestanden hat, aber für gar nicht so unwahrscheinlich.