Schwere Zeiten für den Reality-Star! Kylie Jenner (20) hält sich nicht nur bedeckt in Sachen Schwangerschaft, die Beauty zog sich in den vergangenen Wochen nahezu komplett aus der Öffentlichkeit zurück. In der Vergangenheit wurden immer wieder Stimmen laut, die behaupteten, Kylie würde sich in ihrer Haut im Moment so gar nicht wohlfühlen. Jetzt soll sich auch noch der Vater ihres Babys, Travis Scott (25), an Weihnachten von ihr getrennt haben!