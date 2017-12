"Die Königin am Morgen", betitelte Daniela am Freitag ein Bild auf Instagram. Wie der TV-Liebling schrieb, habe sie offenbar ein Spielzeug-Nilpferd ihres Töchterchens, welches Sterne an die Decke projiziert, zum Eingeschlafen gebracht. In der Früh gab es dann die Überraschung: Neben der 31-Jährigen lag nicht ihre kleine Maus, sondern eine quietschpinke Barbie. Wie immer nahm es Dani mit Humor und teilte diesen Schnappschuss mit ihren Followern. Diese konnten allerdings kaum die Blondine von der Puppe unterscheiden: "Ich hab jetzt auch gedacht, dass das eine Barbie-Katze oder eine Katzen-Barbie ist", schrieb einer ihrer Follower.