Fast vier Jahre ein Paar und immer noch verliebt wie am ersten Tag: Daniela Katzenberger (31) und ihr Liebster Lucas Cordalis (50) können offenbar nach wie vor nicht genug voneinander bekommen. Beim gemeinsamen Plantschen über die Feiertage wurde die Katze ganz rollig – und postete einen feuchten Schnappschuss von ihrem Mr. Right!

Selbst unter der Sonne Mallorcas lässt der Strahlemann nicht nur die Seele baumeln, sondern arbeitet stets eisern an seinem Sixpack! Dani freut's. Und die Fans scheinbar umso mehr! Denn wenn man Lucas schon mal oben ohne auf seinen sozialen Netzwerken sieht, flattern die Komplimente nur so rein! "Nicht von schlechten Eltern", freut sich da schon der eine oder andere weibliche Follower. Ob man den Cordalis in Zukunft öfter so sieht?