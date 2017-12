Wie The Sun berichtet, soll der ehemalige X-Factor -Kandidat ein Profil bei der Dating-App Raya haben. Dieses sei sogar mit seinem offiziellen Twitter-Account verbunden. Allerdings kann nicht jeder Normalo mit der Anwendung nach der Liebe seines Lebens swipen – die ist nämlich den Schönen und Reichen dieser Welt vorbehalten! Nur wer genügend Follower auf seinen Social-Media-Kanälen hat, wird von einer Jury aus Moderatoren zu der App zugelassen. Neben Olly sollen auch Kelly Osbourne (33), Tote Mädchen lügen nicht -Star Brandon Flynn (24) und Star-DJ Zedd (28) auf der Plattform angemeldet sein.

Ob der "You Don't Know Love"-Interpret auf Raya seine große Liebe finden wird? Wie seine Traumfrau sein sollte, weiß der 33-Jährige auf alle Fälle schon ganz genau. "Eine, mit der man Spaß haben kann und die mich versteht. Sie muss mich so sein lassen, wie ich bin und genauso lasse ich auch sie sein, wie sie ist. Und das ist das Wichtigste für mich", erklärte Olly im Promiflash-Interview.