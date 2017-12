Seit wenigen Wochen ist der neue Teil der Fantasy-Saga Star Wars in den Kinos zu sehen – und in dem heiß ersehnten Streifen spielen auch einige Hollywood-Gesichter in Nebenrollen mit! So erhielt auch der Take That -Sänger und Megafan der Filmreihe Gary Barlow (46) einen Part. Endlich wird bekannt in welcher Sequenz von "Star Wars: Der letzte Jedi" der Hottie genau auftritt!

Achtung Spoiler!

Lange wurde darüber geschwiegen, in welche Rolle der Musiker schlüpfen durfte – doch der Regisseur des letzten Fantasieabenteuers Gareth Edwards offenbarte dessen Part in einem Interview mit Fathatracks, als er eigentlich über seinen eigenen Auftritt sprechen wollte: "Ich ging in diesen Graben und als ich nach rechts schaute, sah ich da Gary Barlow. Du fängst an nach unten zu blicken und es war ein bisschen, wie 'Ich bin ein Rebell, hol mich hier raus'." Gareth und Gary befanden sich also in der Mineralwelt von Crait, in welcher am Ende des Meisterwerks ein großes Battle stattfindet. Dort verkörpern beide Resistance Trooper – Soldaten, die als letzte Verteidigung im Widerstand auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden.