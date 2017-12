Sie kann das neue Jahr kaum erwarten. Kein Wunder, wird 2018 doch ein ganz großes Jahr für die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin: Anna Maria Damm (21) erwartet ihr erstes Kind. Trotz Schwangerschaft wird der letzte Tag im Jahr 2017 alles andere als ruhig – die werdende Mama befindet sich schon in richtiger Partystimmung.