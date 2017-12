Ist ihm das Thema Harry Potter einfach nur noch lästig? 16 Jahre ist es her, dass Rupert Grint (29) im zarten Alter von 13 Jahren als Ron Weasley weltberühmt wurde. Zehn Jahre lang durften ihn seine Fans in dieser Rolle erleben und noch heute erfreuen sie sich im TV an der Magie der "Harry Potter"-Filmreihe. Genau dieser Zauber ist für Rupert selbst jedoch leider verloren gegangen.