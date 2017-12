Sexy Outfits sind bei ihr Standard! Erst Anfang Dezember zog Rita Ora (27) mit einem hautengen Glitzerkleid bei den Brit Fashion Awards alle Blicke auf sich. An ihrem Geburtstag ein paar Tage zuvor hatte sie anscheinend den Textilien den Kampf angesagt , denn ein extrem knapper Bikini gab freie Sicht auf Ritas knackiges Hinterteil. Zum Abschluss eines lasziven Jahres posiert die Sängerin jetzt noch mal halbnackt für ihre Fans.

Auf ihrem Instagram -Profil lieferte sie traumhafte Aussichten auf das neue Jahr. "Ich spaziere ins Jahr 2018... Ja, ich habe ein Foto von meinem Hintern gepostet" , betitelte die "Anywhere"-Interpretin die verführerischen Schnappschüsse in ihrer Insta-Story. Nur mit einem knappen Höschen bekleidet, setzte die 27-Jährige ihre heißen Kurven in Szene. Gekonnt verschränkt sie auf dem Pic die Arme vor der Brust und bewahrt sich damit selbst vor einem Nippel-Blitzer.

Vielleicht stimmt sich Rita mit ihren hotten Pics auch schon auf ihr neues Musikprojekt ein: Seit ein paar Tagen heizt sie Gerüchte an, dass sie mit Liam Payne (24) den Soundtrack zum dritten Teil der Shades of Grey-Reihe singen könnte. Bekanntlich geht es in dem Kinohit ähnlich erotisch zu wie bei Rita!