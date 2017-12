Großer Body-Frust bei Chethrin Schulze! Die 25-Jährige hat schon jahrelang ein besonderes Verhältnis zu ihrem Körper: Nach ihrer Teilnahme an Curvy Supermodel hatte die Berlinerin schlappe 22 Kilo abgespeckt – und sich erst vergangenen Sommer superschlank bei Love Island präsentiert. Über die Feiertage gönnte sie sich dann jedoch auch Chethrin die eine oder andere Leckerei. Mit vier Kilo mehr auf den Rippen zeigt sich die Blondine jetzt megafrustriert in ihrer Instagram-Story: "Ich hab gar nicht mehr darauf geachtet, was ich konsumiere!", nörgelt Chethrin – und sagt den Extrakurven den Kampf an.