Am 13. Dezember erblickte Caras Baby nach einer äußerst anstrengenden Niederkunft das Licht der Welt. Schnell verkündeten die seligen Eltern die Ankunft ihres süßen Schatzes, indem sie bei Social Media ein Pic aus dem Krankenhaus und ein Foto der kleinen Kindeshand posteten. Den Namen des Babys behielten Cara und Nathan dagegen zunächst für sich. Pünktlich zum Jahreswechsel lüfteten sie nun auch dieses Geheimnis: Der Junge heißt Freddie-George de la Hoyde Massey. Gegenüber dem englischen OK! Magazine bestätigten die einstigen Kuppelshow-Kandidaten zudem ihr Liebescomeback. "Ich bin Cara wieder nähergekommen, als ich sah, wie sie die Wehen meisterte. Es war so eine großartige Erfahrung", erklärte der frischgebackene Vater und auch Cara betonte: "Wir sind wieder zusammen und Freddie-George hat uns komplett gemacht."