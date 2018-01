Was wären die Social-Media-Profile der Promis ohne Throwback-Fotos?! Ob als witzige Geburtstagsgrüße, für wohltätige Zwecke oder einfach als Lacher für die Fans: Die Rückblicke in Bildform erfreuen sich seit Langem großer Beliebtheit. Auch Bachelorette-Boy Sebastian Fobe (32) schickt seine Follower gerne auf Zeitreise. Jetzt ging der Fitnesstrainer gleich zwölf Jahre zurück und überraschte mit einem Look aus dem Jahr 2005 – und der erinnert gewaltig an einen anderen Reality-Star!