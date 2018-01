Sind sie doch zusammen in ein glückliches Jahr 2018 gestartet? Selena Gomez (25) und Justin Bieber (23) schweben derzeit erneut auf Wolke sieben. Ihr Glück wird jedoch durch Selenas Familie getrübt. Sie ist nicht begeistert von der Beziehung und will Justin nicht mal an Weihnachten dabei haben. Dafür sind Jelena offenbar gemeinsam in das neue Jahr gerutscht!