Selena wurde laut E! News lediglich in Begleitung einiger Freundinnen erwischt, als sie sich per Flugzeug auf den Weg nach Cabo in Mexiko aufmachte. "Sie planen ein paar lustige Dinner und wollen Silvester zusammen verbringen", erklärte ein Insider ihre Urlaubspläne. Justin soll sich derzeit noch in Kanada aufhalten, wo er kürzlich erst beim Eishockey-Spielen gesichtet wurde. Werden die beiden also tatsächlich getrennt ins neue Jahr starten? Immerhin hieß es vor wenigen Wochen noch, das On-Off-Paar wolle den Jahreswechsel gemeinsam in New York feiern.