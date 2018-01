Ein eigentlich harmloser Kommentar von Prinz Harry (33) über seine Verlobte Meghan Markle (36) lässt derzeit den Familiensegen bei ihrer Verwandtschaft schief hängen. Der Blaublüter meinte, dass die Schauspielerin mit den Windsors endlich die Familie gefunden habe, die sie zuvor nie hatte. Eine Aussage, die Meghans echte – jedoch entfremdete – Sippschaft gar nicht gerne hört . Sie sind der Meinung, dass die schöne Brünette selbst schuld an den schwierigen Familienverhältnissen sei. Jetzt meldet sich ihre Stiefmutter zu Wort und erklärt, was es mit dem Zwist tatsächlich auf sich hat.

Roslyn Markle – Meghans Stiefmutter und Mutter ihrer beiden Halbgeschwister – verriet dem Onlineportal Radar Online, wie sich die 36-Jährige so sehr von ihrer eigenen Familie distanzieren konnte: "Es gab keine Spannungen. Die Entfernung war schuld", lautete die simple Erklärung. "Die Tanten und Onkel und Cousinen in der Markle Familie waren Hunderte und Tausende von Meilen entfernt. Es war also nie viel Familie anwesend", meinte Roslyn.