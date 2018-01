Sie versüßt sich die Wartezeit. Cathy Hummels (29) fiebert derzeit der Geburt ihres ersten Sprösslings entgegen. Die letzten Wochen als Schwangere genießt die Liebste von Mats Hummels (29) dabei in vollen Zügen und gesteht jetzt: Sie kann einfach nicht ohne Schokolade!

Wie die Dirndl-Designerin in einer Instagram-Story zeigt, haben sie die Schwangergelüste fest im Griff. Zu einem kurzen Clip, der sie mit mehreren leeren Schoki-Papierchen zeigt, schreibt Cathy amüsiert: "Jemand ist süchtig". Die süßen Sünden scheinen der sonst so figurbewussten Modeliebhaberin besonders gut zu schmecken – kein Wunder, immerhin sind die schokoladigen Happen eine willkommene Abwechslung von Quinoa, Gemüse, Fisch und Co.