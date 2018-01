Hat sie den guten Rutsch ins neue Jahr etwa zu wörtlich genommen? Georgina Fleur (27) versüßte sich die letzten Tage von 2017 mit einem Trip nach New York. Ganz in It-Girl-Manier shoppte sie sich durch die Metropole und präsentierte ihren Fans die unterschiedlichsten Edel-Outfits. Doch auf ihrem Silvester-Schnappschuss ist eine Naht an ihrer Stirn der wahre Eye-Catcher. Eine Wunde?