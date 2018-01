2017 entwickelte sich in seinen letzten Tage im Hause Kardashian-West noch sehr dramatisch. Denn drei Tage nach Weihnachten mussten Kanye West (40) und Kim Kardashian (37) ihren zweijährigen Sohn Saint (2) in ein Krankenhaus bringen. Die Diagnose: eine ernste Lungenentzündung. Nach zwei Tagen Klinikaufenthalt ging es dem Jungen glücklicherweise wieder so viel besser, dass er nach Hause konnte und seine Eltern beruhigt Silvester feiern konnten.