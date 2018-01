2017 hielt für die Ex-The Bachelor-Kandidatin und ihren Dominic einige wundervolle Momente bereit. Nach dem Einzug in eine gemeinsame Wohnung folgte die Schwangerschaft. Noch vor der Geburt ihres ersten Kindes sagte die YouTuberin Anfang November in ihrer Heimat Günzburg "Ja" und heiratete den Fitnesstrainer. "2017 war unser Jahr. [...] Jetzt kommt 2018. Egal, was kommt, ich weiß, es wird ein wunderschönes Jahr."