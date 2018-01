Es geht wieder bergab. Im Jahr 2015 lag Lamar Odom (38) nach dem Missbrauch von Drogen während eines wilden Party-Marathons im Bordell tagelang im Koma. Seitdem bekämpft der ehemalige Sportler sein Alkohol- und Betäubungsmittelproblem. Doch jetzt wurde er bei einem Rückfall an Silvester erwischt – und das ausgerechnet so kurz nach der Baby-Nachricht seiner Exfreundin Khloe Kardashian (33)!

Augenzeugen versorgten das amerikanische Magazin TMZ mit den prekären Aufnahmen und Informationen. So wurde Lamar zum Jahreswechsel im Club 59 in der Dominikanischen Republik entdeckt. Dort feierte er nicht nur mit einer brünetten Unbekannten, sondern auch mit einer Flasche Bier in der Hand, wie Fotos beweisen. Später in der Nacht soll der 38-Jährige außerdem Tequila-Shots getrunken haben. Fans vermuten jetzt: Khloes Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft könnte der ausschlaggebende Grund für Lamar sein, wieder zur Flasche zu greifen.